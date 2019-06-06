樓價UPDATES：帝柏海灣三房套創同類新高

各區承接力持續，奧運站帝柏海灣一個三房套單位，以2,165萬元沽出，創屋苑同類型單位造價新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●灣仔華寧大高層89室，實用面積624方呎，三房間隔，望全修頓球場景觀，以820萬元易手，實用呎價13,141元。



●西灣河鯉景灣觀暉閣中層A室海景戶，實用面積797方呎，為三房套間隔，以約1,738萬元易手，實用呎價21,807元。

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九龍區



●將軍澳居屋富康花園6座中層J室，實用面積592方呎，三房間隔，未補地價第二市場售585萬元，實用呎價9,882元。



●奧運站帝柏海灣2座中層C室，實用面積約777方呎，採三房套連多用途房間隔，享煙花海景，原業主早於去年11月以2,250萬元放售，近日減至2,165萬元沽出，實用呎價約27,864元，創屋苑同類型單位造價及呎價新高。



●紅磡半島豪庭1座低層F室，實用面積649方呎，屬兩房間隔，以1,180萬元承接，實用呎價18,182元。



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新界區



●馬鞍山居屋錦龍苑C座低層05室，實用面積401方呎，兩房間隔，自由市場開價550萬元，終以510萬元沽出，實用呎價12,718元。



●天水圍居屋天麗苑低層10室，實用面積213方呎，以8,200元租出，實用面積呎租38.5元。



●屯門慧豐園4座低層D室，實用面積487方呎，兩房間隔，成交價502萬元，實用呎價10,308元。



●屯門居屋兆禧苑C座低層13室，實用面積363方呎，以1.07萬元即睇即租，實用呎租29.5元。



●元朗錦綉花園D段第四街單號屋，實用面積約915方呎，為三房一套間隔，叫價由998萬元減至970萬元成交，實用呎價約10,601元。



●元朗尚悅1座低層H室，實用面積約424方呎，採兩房間隔，以620.8萬元沽出，實用呎價約14,642元。



●青衣海欣花園1座中層H室，實用面積503方呎，兩房間隔，以755萬元易主，實用呎價15,010元。



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