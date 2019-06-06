【地產專題】減價頻現！呢個二手屋苑有業主劈價近7%

二手樓價高位回落，地產代理二手樓價指數連升16個星期破頂後，本周回落0.25%，開始反映中美貿戰爆發後二手市況。各區均見淡市情況，天水圍嘉湖山有約20%業主減價或擴大議幅，有兩房單位減價約6.5%吸客，而豪宅市場亦現大額銀主盤。



事實上，踏入5月後，不利樓市因素再度湧現，市場已出現撻訂、蝕讓情形，二手交投亦見減慢。嘉湖山莊本月更錄一宗呎價跌穿1萬元買賣。祥益謝利官表示，買家對後市觀望，期望業主有更大減幅，以致交投量萎縮。樂湖居一個中層實用面積449方呎單位，兩房間隔，起初叫價540萬元放售，同類更低層單位，上月初售530萬元，單位現減至505萬元亦未獲承接。



同項目另一個地賞湖居低層三房單位，實用面積551方呎，同戶型做價明曾破六球，該盤亦減價25萬元，目前以575萬元放售，減幅約4.2%。



●第一城劈價11萬沽出

另一細價指標沙田第一城，近期亦有減價貨。中原余震楠指出，該盤交投明顯放緩，本月暫時只錄兩宗買賣，業主由早前反價、封盤，回軟至普遍提供約3%的議價空間，如10座高層H室，實用面積327方呎，叫價610萬元放售，終減至約599萬元售出，呎價18,318元。



市區方面，香港置業譚征方稱，繼牛頭角淘大花園日前錄得減價個案後，同區另一個上車盤得寶花園做價亦回落。單位為E座高層7室，實用面積282方呎，開價約510萬元，剛以502.8萬元轉售，呎價約17,830元。據了解，同面積單位上月初曾售515萬元，樓價低約2.4%。



此外，銀主開始放售大額豪宅單位，消息稱，中半山君珀一個複式單位，實用面積逾2,700方呎，現叫價1.68億元放售，料為今年最大額同類放盤，較購入價再約2,000萬元。據了解，同業主亦持有其他豪宅物業。而周四(6日)單日新增6個該類放盤。



●樓價或續回軟 惟難見大跌

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入6月中美貿易戰轉趨激烈，買家信心轉弱，估計樓價有機會繼續回軟，但相信不會大跌。他亦指出，美國有機會減息，預期物業市場可受惠低息環境，不要對樓市看得太差，第三季市況會整固，第四季料再上升，料年底前樓價仍可再升逾5%。



資深投資者吳龍飛就指出，由於樓價指數滯後，所以現時才反映中美貿戰的影響，預期指數累跌兩個月後，才會轉趨平穩，期間跌幅料約5%。但若果中美在未來半年都不能達成協議，買賣雙方繼續拉鋸，市場最終有機會出現恐慌性拋售。



反映主要大型二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數按周回落，報188.95點，惟仍創歷來次高。同期大型屋苑及中小型單位指數，按周亦分別下挫約0.73%及0.57%，報189.88及188.49點。分區就出現三跌一升局面。當中九龍按周跌最多約1.65%，報185.11點。港島亦跌0.25%至196.96點。新界西則跌1.05%至170.66點。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。