夜市UPDATES：美股再發力　道指飆逾100點

美股築底三大指數再發力，道指目前報25,647點，升108點或0.42%；標指報2,833點，升7點或0.27%；納指報7,577點，升2點或0.03%。





【22:17】市場缺乏炒作主題，投資者目光重投貿易戰發展。美股小幅高開後走勢反覆，道指現報25,545點，升6點；標指報2,825點，走勢持平；納指跌7,555點，跌19點。



美國總統特朗普表示在G20峰會後決定是否對餘下逾3,000億美元中國貨加徵關稅。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指目前報26,900點，較恒指收市低65點。



科技股繼續走弱，FAANG中，蘋果公司靠穩，而Facebook、亞馬遜、Google母公司Alphabet及Netflix跌近不足1%。



福特汽車盤升0.32%，該公司將在2020年年末關閉布里真德（Bridgend）發動機工廠。AMD升近4%，此前摩根士丹利將其評級上調至平配，目標價28美元。



數據方面，美國4月貿易赤字意外收窄，商品進口創15個月新低，但市場仍留意貿戰發展，及聯儲局應對措施。



聯儲局主席鮑威爾及幾位聯儲高官本周的講話打開了減息大門，此後市場的減息預期逐漸升溫。聯邦基金利率期貨市場目前顯示，交易員預計美聯儲在7月31日會議上減息的概率為72%，在6月19日會議上減息的概率約為23%。



歐洲央行一如預期宣布維持基準利率於零水平，邊際貸款利率及存款利率亦分別不變於0.25厘及負0.4厘，但維持當前利率水平預計直到2020年上半年，這打壓減息憧憬。



貨幣市場目前預計歐洲央行到年底降減息10個基點的概率跌至45%，歐元兌美元衝高至1.131，目前回落1.125。歐股個別發展，英股升0.36%；德股跌0.35%；法股跌0.06%。



【21:30】憧憬美墨關係緩和，美股延續升勢，道指升51點，報25,590點；納指升17點，報7,593點；標指升5點，報2,831點。



快意佳士拿擱置與法國雷諾汽車合併，股價早段跌0.3%至13.15美元。零食商Mondelez傳放棄收購金寶湯，Mondelez股價早段升0.11%至53美元。



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