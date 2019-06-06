【深度解構】多國擬減息救經濟　或掀全球貨幣戰？

全球央行走向更寬鬆貨幣政策之際，雖然華爾街常用的美匯指數未見異樣，但法國興業銀行(法興)的專家警告，聯儲局追蹤美元兌26大貿易夥伴貨幣的指數持續上揚，與2002年歷史高位僅相差0.5%，可能促使美國總統特朗普將貿易戰擴大至貨幣戰。



由於強美元會削弱美國在全球貿易中的地位，法興首席全球外匯策略員朱克斯認為，聯儲局主席鮑威爾可能扭轉局勢，若他明顯地願意放鬆貨幣政策的取態能夠成功讓投資者轉投較高風險的資產，將削弱美元。



●美元強不利貿易 特朗普或徵新關稅

不過，他續指，若鮑威爾未能發揮作用，美元強勢將開始引發關注，特朗普會開始更清晰地對美元的估值，或者一些兌美元貶值的貨幣估值表態。事實上，特朗普政府上月已表現出對外匯更大的關注，建議對來自貨幣被低估國家的商品加徵關稅。



上述聯儲局的美元指數中，中國、墨西哥和加拿大貨幣佔比達43%，故更能反映當前貿易戰對匯市的影響。相反，常用的美匯指數不包括墨西哥和中國貨幣，歐元的比重則達到58%。



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●各國央行擬「放水」

繼澳洲央行3年來首度減息，以及鮑威爾暗示對減息持開放態度後，印度央行周四(6月6日)宣布減息0.25厘，是今年第三度減息，主要利率降至5.75厘的9年最低水平。該行並將貨幣政策立場由中性轉為「寬鬆」，意味加息已不在考慮範圍之內。



同於周四議息的歐洲央行維持基準利率於零水平，邊際貸款利率及存款利率亦分別維持0.25厘及負0.4厘，但修訂利率前瞻指引，承諾維持低息的時間，由最少直到今年底延長至最少直到明年上半年。



行長德拉吉表示，歐元區經濟前景面臨下行風險，又提到部分官員在會上提出減息、重啟買債以及進一步延長低息承諾的可能。惟該行未有更大放水行動，歐元最多升0.78%至1.1309美元。



歐央行將區內今年增長預測上調0.1個百分點至1.2%，明年和後年的增長預測則下降。該行將於9月起向銀行提供新一輪低息貸款─定向長期再融資操作(TLTRO)，今次會議再定出細節，若符合要求，相關貸款息率最低可見存款利率加0.1個百分點，即負0.3厘。



●大行警告勿高估減息機會

雖然市場對聯儲局的減息預期升溫，但瑞銀和高盛不約而同警告市場高估減息機會。瑞銀主席韋伯表示，交易員可能錯誤解讀官員的論調，若仔細聆聽一些主要決策者所說的話，會發現當局並沒有即時減息的意圖。



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