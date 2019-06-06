澳優認購3000萬美元可換股債券

澳優(01717)公布，認購發行人發行的為3,000萬美元(相等於2.34億港元)之可換股債券。預期發行人會將可換股債券認購事項籌集之所得款項主要用於收購目標公司之股權。



目標公司為一家於證券櫃檯買賣中心上櫃之公司豐華生物科技(股票代碼：6553.TW)，主要從事益生菌及發酵相關應用產品之研究及開發、製造及銷售，製造微膠囊包埋功能性益生菌粉、膨脹劑、應用產品(例如發酵濃縮液)及其他產品。



假設可換股債券所附之轉換權獲認購人全數行使，則認購人將持有3,000萬股轉換股份，相當於注資完成後並經發行轉換股份擴大之發行人已發行股本之26.1%。



可換股債券按年利率5.0厘，將於2020年12月31日；及倘未能完成提呈要約，則為由提呈要約失效起計60個營業日到期。

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