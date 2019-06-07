東方日報B1：貿戰衝擊　二手樓價漲16周後斷纜

中美貿戰惡化，對本港樓市的影響力逐步浮現。地產代理二手樓價指數連升16周破頂後回落，最新報188.95點，按周下跌0.25%。市場亦陸續出現劈價等情況，天水圍嘉湖山莊約20%放盤業主減價或擴大議幅，兩房單位叫價調低約6.5%，而豪宅市場更罕現大額銀主盤個案。



上述反映主要大型二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數雖然回落，但仍為歷來次高。同期大型屋苑及中小型單位指數，按周分別下挫約0.73%及0.57%，報189.88點及188.49點。分區指數就出現三跌一升局面。當中九龍按周跌最多約1.65%，報185.11點，港島亦挫0.25%至196.96點。而新界西則跌1.05%至170.66點。



事實上，踏入5月後，二手樓市交投轉慢，部分屋苑表現轉差。日前錄得一宗呎價跌穿1萬元的嘉湖山莊，出現減價情況。祥益謝利官指，買家期望業主有更大減幅，以致交投量萎縮，該屋苑樂湖居一個中層實用面積449方呎單位，起初叫540萬元放售，現時劈至505萬元仍未獲承接。同類更低層單位，上月初成交價530萬元。



同項目賞湖居一個低層三房戶，實用面積551方呎，同戶型做價曾升穿六球，該盤現減價25萬元或4.2%，以575萬元放售。



新界區另一個上車指標沙田第一城，亦有劈價貨。中原余震楠指，該屋苑交投放緩，本月暫錄兩宗買賣，業主由早前反價、封盤，現普遍提供約3%的議價空間。當中10座高層H室，以610萬元放售，其後減至約599萬元售出，呎價18,318元。



市區樓亦未能幸免，香港置業譚征稱，繼牛頭角淘大花園日前錄減價個案後，同區另一個上車盤得寶花園做價亦回落。屋苑E座高層7室，開價約510萬元，以502.8萬元轉售，呎價約17,830元。據悉，同面積單位上月初售515萬元，現成交價低約2.4%。



此外，周四單日新增6個銀主放盤，當中罕現大額豪宅。消息稱，中半山君珀高層單位，現叫價1.685億元放售，料為今年最大額同類放盤，較購入價為低。據悉，同業主持有其他豪宅物業。該批銀主單位還有大埔比華利山別墅，開價2,463萬元，亦較購入價為低。



對於樓價指數創新高後回落，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，踏入六月後，貿戰轉趨激烈，買家信心轉弱，樓價料繼續回軟，但相信不會大跌。



他又指，美國有機會減息，預期物業市場可受惠低息環境，不要對樓市看得太差，第3季市況會整固，第4季料再上升，料年底前樓價仍可再升逾5%，該行城市指數望升至200點。



資深投資者吳龍飛則指出，由於樓價指數滯後，故現時才反映中美貿戰的影響，預期指數累跌兩個月後，才轉趨平穩，期間跌幅料約5%。但若中美在未來半年不能達成協議，買賣雙方繼續拉鋸，市場有機會出現恐慌性的拋售。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/