國泰遭降評級　削目標價17%

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)再遭大行唱淡。滙豐環球研究發表報告指，中美貿易戰重挫國泰貨運前景，加上燃油成本上升，故調低國泰盈利預測，並降低其投資評級，同時狠削其目標價逾17%。



國泰股價周四(6月6日)最多下跌2.65%，低見11元，收市仍然下跌2.12%，收報11.06元，創下超過5個月收市低位。以昨日收市價計算，其股價較今年3月27日的盤中高位14.14元，累積下挫約21.78%，意味技術上已經「見熊」。



滙豐環球研究指出，貿易戰升溫持續打擊運輸業前景，尤其重創航空貨運量，加上人民幣兌美元匯價貶值，均令航空股表現跑輸大市。



該行因而下調國泰今年盈利預測20%，並且將國泰的投資評級由「買入」下調至「持有」，目標價則狠削至12.6元。



事實上，國泰貨運表現至今未見起色。該公司早前公布，今年4月貨運量跌幅進一步擴大至6.2%，連跌6個月，首4個月的貨運量亦按年下跌5.3%。



全球航空貨運量增長持續惡化，當中亞洲情況最為嚴重，而國際航空運輸協會(IATA)近期更將今年貨運量增長預測由原先的2%，降至零增長。滙豐環球認為，對比中資航空公司，國泰明顯更受到全球貨運轉差所影響。



該行又警告，國泰面對的下行風險包括：客貨運載率進一步下跌、貿戰升級、競爭加劇、轉型計劃節流效益遜預期、收購廉航香港快運「觸礁」，以及因早前資料外洩事件而被監管機構罰款及遭乘客索賠等。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm