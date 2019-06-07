海航旗下CWT債務重組

海航集團旗下的香港上市公司CWT International(00521)周四(6月6日)公布，因與若干貸款人的14億元融資協議債務違約，貸款人已要求公司即時償還本金、利息及費用，總額不少於14.63億元。而融資協議下有關的抵押品已被接管，有被出售的風險，對公司營運產生相當大影響。公司董事正進行債務重組計劃，以使集團能夠持續經營。



CWT披露10項已抵押資產，佔集團總資產極大部分。貸款人已就上述資產委任接管人，接管人已開始對有關資產進行盡職調查，惟尚未採取行動出售或變現。接管人指，目前無意將屬於被接管資產一部分的附屬公司出售或清盤，而截至周四，亦尚未委派任何管理人員接管該些資產的日常管理。



公司又披露，上述違約，亦已導致一家全資附屬以英國物業作抵押而向某貸款人的借款，出現交叉違約，或會被要求即時還款，款額於去年12月底約74.47億元。



此外，倘若CWT Pte.的控股公司所持的股權遭接管人出售，即控制權出現變動，可能導致CWT Pte.及其附屬公司的若干貸款融資交叉違約。



鑑於上述情況，公司董事正評估是否有足夠現金資源持續經營和償債，並正進行債務重組計劃，包括持續與獨立第三方商討再融資貸款，並積極與上述出現交叉違約英國物業貸款之貸款人磋商，務求對方不要求即時還款。公司亦積極與其他現有融資人磋商，尤其是提供循環貿易融資的融資人，冀繼續獲得融資。



公司亦有意出售物流服務以外的其他業務的若干營運，及若干英國和美國物業。然而公司亦表明，由於該等資產所在國家，受英國脫歐及中美貿易戰等地緣政治影響，不容易識別對該等資產及營運感興趣的買家。



若上述債務重組計劃均得以成功落實，公司預期將有足夠營運資金支持其由去年底起至少12個月期間的業務及履行到期責任。



惟公司亦表明，有關債務重組計劃能否實現存在多種重大不確定因素，包括若牽涉重組計劃資產的一部分遭接管人出售，可能會導致重組計劃無法實行。



倘公司未能達成上述任何計劃及措施，則可能無法在持續經營的基礎上繼續經營，並須進行調整以將集團資產的帳面值撇減至其可收回金額，可能產生的任何進一步負債計提撥備，並將非流動資產及非流動負債重新分別分類為流動資產及流動負債。



此外，核數師對公司去年底止年度的綜合財務報表無法表示意見。CWT股份繼續停牌。



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