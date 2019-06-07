歐股收市個別發展　雷諾急跌逾6%

歐洲央行維持寬鬆貨幣政策，歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,259點，升39點或0.55%；德國DAX指數收報11,953點，跌27點或0.23%；法國CAC指數收報5,278點，跌13點或0.26%。



歐洲央行一如預期宣布維持基準利率於零水平，邊際貸款利率及存款利率亦分別不變於0.25厘及負0.4厘。該行並修訂利率前瞻指引，承諾維持低息的日期，由今年底押後至明年上半年。



美國總統特朗普表示，雖然與墨西哥的談判取得了進展，但「還遠遠不夠」。他續稱，如果沒有達成協議，那麼對墨西哥的關稅將在下周一(10日)開始。



外媒報道，意大利汽車企業快意佳士拿撤回了收購法國同業雷諾的計劃。快意佳士拿股價先跌後回穩，收市大致持平；雷諾卻急跌6.41%。

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