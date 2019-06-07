美國家庭淨財富創新高！首季增長4.5%

外媒報道，聯儲局公布最新數據，於今年第一季，美國家庭淨財富按季增加4.5%或4.69萬億美元，至總額108.64萬億美元，創紀錄新高。



自2009年美國走出經濟衰退以來，當地家庭淨財富已經累計增加80%。於今年首季，美國股市增加了3.2萬億美元的價值；而房地產市場價值則增加了3,870億美元。



不過，當地財富分布仍然不均，聯儲局數據指，只有約半數美國人擁有退休帳戶；直接持有股票的美國人更只有14%。



另外，首季美國家庭債務增加了2.3%；雖然聯儲局近期警告了融資借貸增長，但期內非金融企業債務急增6.6%。

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