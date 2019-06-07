亞洲股市：日澳股穩升　韓股偏軟

美股收升；亞洲主要股市普遍向好。日本5月外匯儲備增至13,079.7億美元，前值為12,935億美元。日經225指數早段升70點或0.3%，至20,845點。



板塊方面，能源股升1.8%，資訊技術股升0.9%。個股中，出光興產漲2%，日產汽車及富士電機齊升逾1%。



麥當勞日本跌0.6%。公司5月同店銷售按年增3.1%。



大東建託跌1%。瑞穗將其評級由「買入」降至「中性」。



韓股假後復市，南韓首爾綜合指數跌6點或0.3%，報2,062點。樂天化學及GS工程建設均跌1.7%，三星電子跌0.5%。



澳洲悉尼普通股指數升21點或0.3%，報6,487點。板塊方面，原材料股升1%，醫療保健股升0.8%。個股中，Beach Energy抽升逾4%，Clinuveld製藥漲3%。

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