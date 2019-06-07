墨爾本藍籌盤Jackson Green　兩房低至266萬元

澳洲物業向來深受投資者歡迎，而位處大學區就更如藍籌般保值。上一個由Ray White代理的Monash大學區項目EASTWOOD銷情報捷，單在香港已售出近百伙。而區內最新大型屋苑 Jackson Green，兩房單位由266萬港元起，首期約26萬港元，呎價低至2,800港元。買家更享5年各5厘的租金保障計劃，實現「以房養學」。



Ray White銷售總監許嘉宇表示，在澳洲100名學生中，平均只有3.5個可以成功入住到學校的宿舍，因此早前推出的樓盤中，有不少為家長買給正在讀大學的子女。以Monash大學為例，Clayton與Caulfield兩區學生人數接近5萬人，但學校僅提供約2,800個宿位，即平均約18人競爭一個宿位，加上海外學生亦不會獲優先分配宿位，令他們要到私人市場尋找住宿。



Jackson Green位於墨爾本東南面大學區Clayton，由於屬大學區物業，樓價不受外圍因素影響，加上每年均有新學生，故坐擁龐大而穩定的租客市場。而Clayton的校舍正在擴建，相信未來學生人數將會更多。資料顯示，過去5年同區公寓樓價中位數上升7%，而租金按年上漲超過5%，租金回報增長亦是墨爾本最高的地區之一。



他又指，是次推出的Jackson Green價錢相當吸引，因為發展商早於2014年投得地皮，故發展成本相對較低，令樓盤的售價及呎價低水。此外，樓盤客群為當地用家，故面積較一般單位大15至20%。



樓盤屬綜合型大型屋苑，包括151座聯排別墅及4幢分層住宅，部分已經入伙。而且鄰近Clayton火車站，地理位置得天獨厚，附近亦設超級市場，更有大型醫院及商業區。屋內間隔四正，設計時尚精緻，大廳連接陽台，令室內採光度充足。



墨爾本被譽為「全球最宜居城市」及「全球十大最佳留學城市」，向來是海外房地產投資與海外升學的熱門之選。投資當地物業，除了讓往澳洲升學的子女解決住宿問題，省卻四處奔波的麻煩，額外騰出的房間，更可以出租給附近的學生，實現「以房養學」。



項目發展商為Cedar Woods，屬當地十大上市發展商之一，於1987年成立，先後發展多個大型項目，經常投得政府新市鎮的開發項目，並打造多項獲獎的住宅社區，從濱海公寓、大型社區規劃、零售商場到着重環境的可持續發展概念項目。



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墨爾本Jackson Green展銷會及講座

日期： 6月8及9日(周六、日)

時間： 上午11時至晚上7時

地點： 尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座時間： 下午3時

講座主題： 「以房養學」實現零成本留學

查詢電話： 67571237 (Jackie梁生)

： 98691987 (Patrick佘生)

： 97949870 (Kingsley王生)

網上登記： http://bit.ly/2KfjuPT