二手成交：東港城售720萬　業主8年賺逾倍

今日(7日)端午節假期，為一連三日長假的首日，中原地產將軍澳都會駅分行副分區營業經理柯勇稱，長假期區內睇樓氣氛平穩。其中最新錄得東港城2座中層C室易手，實用面積463方呎，屬兩房兩廳間隔，座向東南方，外望街景，買賣雙方議價後，剛以720萬港元成交，折合實用呎價約15,550.7元。



據了解，原業主於2011年6月以335萬元買入單位，持貨8年沽出，帳面獲利385萬元離場，期內升值逾1.1倍。



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