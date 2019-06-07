又鬧！特朗普再批評：若不加息 道指已再升1萬點
2019年06月07日 11:02
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特朗普(美聯社圖片)
外國傳媒報道，美國總統特朗普周四(6月6日)再次批評聯儲局加息，又重申如果聯儲局維持較低利率，股市(意指美國道指)現在會高出10,000點。
他說：「如果不加息，股市會高10,000點，但現在我們採取非常保守的態度。」
隨着特朗普由去年開始不斷施壓，加上經濟確實有放緩迹象，聯儲局主席鮑威爾本周已暗示，對必要時減息持開放態度，承諾密切關注貿易戰及通脹下跌壓力增加的影響。
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