中美周末前哨戰！易綱：中國有空間應對貿戰　人幣會穩

中美貿易摩擦未見緩和，中國人民銀行行長易綱將於周末(6月8至9日)在日本，與美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)會晤，為6月28至29日二十國集團(G20)領導人峰會前的財長會。易綱接受美國著名財經媒體彭博訪問時稱，和以往一樣，會上將談到全球經濟、G20，以及雙方共同關注的話題。



對於貿易談判能否有所突破，他認為，取決於雙方所處的氣氛及意願，目前仍面臨一些不確定性。他指出，如果中美關係惡化，中國有足夠政策空間應對，包括利率及存款準備金率，而目前利率處於相對合適水平。



至於市場關注的人民幣走勢，易綱表示，貿易戰或帶給人民幣暫時貶值壓力，相信「噪音」過後，將回歸穩定，且非常有信心保持匯率在合理均衡水平上基本穩定。



他又指，有彈性的人民幣匯率機制是非常有益，將繼續採用這種市場化機制。人民銀行已很長時間沒有干預匯市，人民幣匯率是由市場供求決定。

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