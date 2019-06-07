樓價UPDATES：準買家觀望　二手租務旺

二手樓市況觀望，交投趨淡，租務成交轉旺。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●天后栢景臺2座高層C室，實用面積約910方呎，三房間隔，開價2,800萬港元放售，最終減價100萬元，以2,700萬元獲承接，實用呎價約29,670元。原業主持貨24年轉手，帳面獲利約1,920萬元。



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九龍區



●九龍塘霞明閣D座中層1室，實用面積約761方呎，三房間隔，附車位，日前獲租客以每月3.4萬元承租，實用呎租約45元。



●將軍澳東港城2座中層C室，實用面積463方呎，兩房間隔，以720萬元成交，實用呎15,551元。單位8年間升值逾1.1倍。



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新界區



●東涌映灣園2座中層H室，實用面積約928方呎，三房間隔，日前獲租客以每月2.5萬元承租，實用呎租約室27元。



●上水御皇庭3座低層B室，實用面積約397方呎，兩房間隔，日前獲租客以每月1.05萬元承租，實用租約26元。



●大埔逸瓏灣I的16座低層B室，實用面積1,400方呎，四房雙套房間隔，叫價2,500萬元，議價後以2,428萬元沽出，實用呎價17,343元。原業主持貨不足5年沽出，帳面獲利665萬元。



●青衣美景花園7座中層E室，實用面積約401方呎，兩房間隔，以570萬元易主，實用呎價約14,214元。原業主持貨7年轉手，漲價逾1.5倍。



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