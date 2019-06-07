人造肉熱潮！Beyond Meat收入倍升　股價市後飆兩成

美國華爾街熱炒新股、「人造肉第一股」Beyond Meat公布上市後首份業績，第一財季淨收入4,020萬美元，按年升2.15倍，高於市場預期。期內虧損擴大至660萬美元，每股虧損0.95美元，經調整後每股虧損0.14美元。去年同期淨虧損570萬美元。



不過，公司樂觀預期，2019財年淨收入將高於2.1億美元，按年升1.4倍，高於之前預期的2.05億美元，刺激股價在美國收市後延長交易時段衝上IPO以來最高，高見125美元，較收市價抽升21.8%，並較招股價25美元累飆4倍。



公司行政總裁Ethan Brown稱，相信正處於實現增長的早期階段，未來將專注提高品牌知名度、擴展分銷渠道、推出創新產品等。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm