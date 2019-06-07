二手成交：碧濤花園連車位以市價1015萬沽

世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩稱，沙田碧濤花園雅碧閣低層D室成交，實用面積849方呎，採三房兩廳間隔，座向西北，外望馬場及河景。



業主原開價1,150萬港元，放盤4個月，最終獲用家以1,015萬元連一個車位成交，實用面積呎價11,955元，屬市價水平。



據了解，原業主於2001年4月以270萬元連車位購入上址，持貨逾18年至今沽售，帳面獲利745萬元，升值2.75倍。

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