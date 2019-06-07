二手成交：帝景居619方呎　呎售1.7萬元

中原地產九龍豪宅高級資深分區聯席董事陳偉雄表示，最新錄得九龍塘帝景居1座低層C室成交，實用面積619方呎，建築面積約833方呎，採兩房兩廳間隔，座向北方，外望翠綠山景，現以1,062萬港元沽出，折合實用呎價17,157元。



新買家認為上址售價合理，且屋苑居住環境清靜，即爽快拍板入市自用。據了解，原業主於2005年7月以482萬元購入上址，是次轉手帳面獲利580萬元離場，單位14年間升值1.2倍。



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