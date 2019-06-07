貿戰升級：對美有甚麼反擊措施？中方這樣回應...

外國傳媒報道，隨着中美貿易戰升溫，中國於6月1日起已正式上調部分美國進口貨關稅作為反擊。不過，除關稅外，中國還有其他反擊措施嗎？中國商務部發言人高峰於周四(6月6日)在記者會上被問到此事，回應中國會採取必要反制措施，惟未有進一步具體說明。



事緣有記者問：「外媒日前評論中國的一系列反制，認為中國未來可能會有更多反制美國的措施，請問有何評論？」高峰稱，中國不願打貿易戰，但也不怕打，若美國一意孤行升級貿易摩擦，那中國將採取必要反制措施，堅決維護國家和人民利益。



之後再有記者提問：「中國在貿易戰的反制措施除了加徵關稅，還有其他反制措施嗎？」高峰僅回應，剛才說過了，中國不願打貿易戰，但也不怕打，若美國一意孤行升級貿易摩擦，那中國將採取必要反制措施，堅決維護國家和人民利益。



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