神準分析師：道指即將展開升浪　終極目標4萬點

外國傳媒報道，2018年10月預言道指終極目標4萬點，惟短期內必須經歷「大型恐慌事件」，結果美股去年第4季大幅調整，被媒體視為「神準分析師」的美國投資行為研究公司Lamoureux主席Yves Lamoureux最新表示，道指快將再度狂飆，並再創新高，投資者約有兩年時間「贏錢」！



他說：「這將是一個世代的高位，道指會升至30,000點，之後再飆至終極的40,000點，然後在高位整固10年。」換言之，據他的預測，未來10年都不會有特大股災。



他解釋，每當股市陷入困境，聯儲局主席鮑威爾便會出面力挺，尤其進入2020年選舉年，經濟必須處於最佳狀態。因此，鮑威爾本周暗示減息，似乎正有此目的。「我預期另一波大升即將展開，投資者將瘋狂進場...我與別人不同的是，我學的是心理學，發覺現在最驚奇的是有大量資金退出股市，轉買債券。」



他稱，這次資金撤出正是2019年的「大型恐慌事件」，符合他去年底的預言。對於道指今年已由去年12月低位累彈17%，他強調，這不是他所說的「大升」，因為不少股票實際是沽壓沉重，不少投資者在過去一年半沒有賺錢，而他預計即將到來的「大升」是幾乎人人能贏錢。



他透露，今年初將10%資金買股，現在準備加碼到50%，第三季可能達到100%「滿倉」。



媒體視他為「神準分析師」，除了去年市況外，他曾在2016年1月估計，道指會在未來3至4年內升至25,000點。結果不到兩年就應驗了。

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