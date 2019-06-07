貿戰升級：中國官媒狠批美「吃虧論」　要算清這筆帳

外國傳媒報道，中國商務周四(6月6日)公布研究報告顯示，中美在貿易上的貨物交易額皆有顯著增長，雙方都是獲利，並非美方所指的「吃虧論」。中國官媒周五(6月7日)再抨擊，要算清這筆帳，揭穿美國「吃虧論」的真面目。



官媒評論指出，美國不斷以對華貿易「吃虧論」作為挑起貿易摩擦的藉口，儘管中方多次以聲明、白皮書等形式反駁，一些美國政客還是一直宣揚「吃虧論」。



文章引述報告指，若將美方對中國貨物高估的貿易數據，以及未統計的服務貿易考慮進去，2018年美國對中貿易逆差的實際金額，根本不是美方統計的4,191.6億美元，反而只有此金額的37%，應為1,536億美元。要縮減貿易逆差，不是沒有辦法，只要美國開放對中國高科技的出口，就能減少1/3逆差，惟美方不但沒有鬆手，還堅稱自己吃虧，實是霸凌主義的行為。



中國商務部報告亦指出，美國對華出口使過去10年美國創就了110萬個職位；美國自中國進口低價商品，也在2015年幫助美國降低通脹1至1.5%；2017年美國對中國銷售收入總額約9,400億美元，從中國獲得的資金流入總額達1.37萬億美元。



文章最後表示，若中美兩國貿易總是一方受益、一方吃虧，合作關係很難長久，並點出除了中國之外，墨西哥及印度近來也成了美國貿易霸凌底下的受害者。

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