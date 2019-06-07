美股道指期貨再升60點　歐股早段向好

美股連日做好後，道指期貨目前再升60點，歐洲三大股市同樣向好，英國富時100指數升0.6%，報7,301點；德國DAX指數升0.6%，報12,027點；法國CAC指數升0.9%，報5,327點。



周四(6日)歐央行維持利率不變，惟該行行長德拉吉(Mario Draghi)在議息會議後表示，已準備好調整所有的政策工具。他的言論被外界解讀為該行或採取貨幣寬鬆措施。



另外，美國總統特朗普亦表示，聯儲局早就應該減息。如果不加息，美國股市(道指)應該比現在高一萬點。



最新數據方面，德國4月工業產出按年跌1.8%，表現差過預期；法國4月工業產出按年增加1.1%；略勝預期。



外國傳媒報道，法國醫藥公司Sanofi行政總裁Olivier Brandicourt將會退任，並由Paul Hudson接任。Sanofi股價早段升3.5%。



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