新盤部署︰日出康城GRAND MONTARA最快本月開售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城第VIIB期命名為GRAND MONTARA，預計最快本月15日上載樓書，隨後將會開放示範單位，料最快本月內開售。



他表示，早前項目第VIIA期的銷售情況理想，平均成交呎價約1.5萬元，而是次新一期所在位置及景觀更佳，預計定價會較上一期高出5%至8%，項目全數單位傾向以價單形式推出。



他續指出，該盤提供504伙，間隔包括一至三房戶，另設平台及頂層平台特色戶。其中一房及兩房戶，面積約300至500方呎。至於主打的三房戶，面積約700至800方呎，佔項目單位數目超過一半，發展商將為三房單位買家提供特定付款方法，惟詳情有待公布。



對於近月樓市走勢反覆，他認為市場受中美貿戰影響，出現少許不明朗因素，不過6月及7月份，不少新盤將推出市場，估計帶動市場氣氛。



同系日出康城第9B及9C期、觀塘茜發道項目，已入紙申請預售樓花，預計最快今年底或明年初推出。

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