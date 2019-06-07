貿戰升級︰倘徵墨西哥關稅　恐導致40萬美國人失業

外國傳媒報道，美國總統特朗普擬於下周(6月10日起)向墨西哥貨物徵收5%關稅，直到來自墨西哥的非法移民問題遏止。據經濟顧問公司The Perryman Group研究指出，美國恐會因這項關稅而損失40萬個工作職位。



該報道指出，墨西哥是美國最大貿易夥伴，截至今年3月，雙方貨物貿易總額超過1,500億美元。The Perryman Group估計，單在美國，關稅將導致生產成本增加281億美元，影響生產商、消費者，以及整個供應鏈。對墨西哥徵收5%關稅，將使美國每年國內生產總值(GDP)損失415億美元，並導致收入減少246億美元。該公司更推算，美國將損失大約40.6萬個工作職位。



該公司認為，零售貿易將受到最嚴重打擊，永久失去136,516個工作職位。美國德克薩斯州的經濟將會成為最大輸家，料損失119億美元。

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