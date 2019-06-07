未必保7？莊太量：內地或準備好人民幣短期見「七算」

近日市場對人民幣匯率掀起多番揣測，而中方官員對人民幣匯率特定水平的敏感程度，亦似乎有別過往。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，現階段離岸人民幣(CNH)兌每美元已相當接近「7算」的高危水平，不排除內地官方早有準備，因此人民幣短期有機會見一見「7算」。



不過，他相信，人民幣匯率貶值與否，關鍵在於資金外流的影響。內地監管層為穩守外匯儲備，已實施多年管制措施，有效管理熱錢流動情況，現時亦不會例外，估計中方在關鍵時刻可能提出干預匯市的措施。

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