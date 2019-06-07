未必保7？周小川5月底暗示人民幣或跌穿「心理關口」

市場憂慮人民幣匯率或不會「保7」！反映國際市場的離岸人民幣(CNH)兌每美元接連跌穿6.93、6.94、6.95，以及6.96，最新低見6.9625，創2018年11月以來最低；即每百港元兌人民幣高見88.79。



事實上，美國著名財經媒體彭博本周二(6月4日)報道，近日中國前高官及分析師發出明顯信號：就是中國當局可能會放任人民幣「破7」，即每百港元兌人民幣有機會見「9字頭」！



事緣曾任中國人民銀行(即中國央行)行長長達16年的周小川於5月27日表示，對某些人來說，「7算」這個「整數位」心理感受更強烈，但不必過分關注，把「7算」當做底線可能反應過敏。「中國已下決心要讓人民幣可自由使用」，只是這條路並非筆直大道，過程將曲折顛簸。



彭博指出，就在周小川發表此言論後4天內，最少有6位中國分析師發表報告，講述人民銀行放任人民幣「破7」的可能性。其中，華寶信託經濟學家聶文表示，容許人民幣有更大靈活性有利於貨幣政策，能為中國創造更多空間去處理本土問題。



招商銀行高級分析師萬釗稱，若美國繼續向更多中國進口貨品提高關稅，人民幣「破7」是可以紓緩中國出口商的壓力。人民幣兌每美元已超過十年沒有「破7」，但「破7」絕不是牢不可破的「禁區」。



安本標準投資(Aberdeen Standard Investments)上海基金經理Edmund Goh也稱，「7算」不是必須捍衛的水平，重要的不是幣值，而是貶值速度。

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