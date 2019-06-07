未必保7？人民銀行或旨在測試市場恐慌情緒

離岸人民幣(CNH)兌每美元急跌至6.96水平，西太平洋銀行亞洲宏觀策略主管張淑嫻解釋，人民銀行行長易綱的言論傳達其政策意圖，並非在於人民幣匯價要死守一個關口，而要視乎會否引起市場恐慌，形容人行正在「試水溫」，若然「穿七」不會帶來恐慌情緒及資金大幅外流，內地不會視之為死守的紅線。



不過，她認為，易綱希望傳達人民幣匯價由市場決定的訊息，反而不會在公開講話之後就放任人民幣立即「穿七」，加上市場甚至視6.8為另一道心理關口，一旦到該水平，將會出現強勁的支持力。

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