外媒續關注包商銀行事件　有分析形容乍現「小雷曼兄弟現象」

外國傳媒報道，海外分析員仍十分關注總部位於內蒙古自治區的包商銀行因「重大信用風險」而被官方接管的事件，甚至形容為中國正在上演「小雷曼兄弟現象」。(註：2008年金融海嘯是因雷曼兄弟破產而觸發)



包商銀行由5月24日起，被中國建設銀行接管業務1年，人民銀行(即中國央行)上周表示，目前並沒有其他接管計劃。法國投資銀行之一的法國外貿銀行(Natixis)首席亞太區經濟學家Alicia Garcia Herrero認為，中國正上演「小雷曼兄弟現象」，而包商銀行被接管是銀行業整合的先兆。



資料顯示，中國有超過4,000家銀行，2018年中小型銀行總資產達68.6萬億元人民幣，佔金融機構26%，且與金融體系廣泛及複雜地聯繫起來。早前有報道指，最少有18家中小型銀行未公布最新業績。



對於市場擔心內地中小型銀行會否爆發危機，內地傳媒於6月2日報道，中國人民銀行有關負責人表示，近日人民銀行通過公開市場操作、中央國庫現金管理等多種方式，適時適度投放流動性，銀行體系流動性合理充裕，5月底貨幣市場利率與4月底基本持平，市場情緒穩定。總的來看，目前中小銀行流動性較為充足，各項流動性指標整體處於正常水平。



至於市場上有人擔心接管包商銀行後，是否會有其他機構也被接管，負責人表示，請大家放心，目前還沒有這個打算。如果哪個機構需要流動性支持，或增資擴股，完全可以通過市場化方式進行。當前金融市場流動性總體充裕，金融風險總體可控，有信心堅決維護金融體系的穩定。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

