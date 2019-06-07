危機升級：美企警告封殺華為反而更不安全　因為...

外國傳媒報道，Google停止提供華為手機Android(安卓)系統更新後，有消息人士透露，Google認為，禁令將讓華為推出修改版的Android版本，令後者更容易遭受駭客攻擊，Google高層正因該理由，期望推動美國官員豁免該公司對華為的出口禁令。



事實上，內地有媒體引述消息人士稱，華為新款操作系統在內地市場命名為「鴻蒙OS」，在海外市場命名為「Oak OS」，有機會在8月或9月推出。



外媒指出，在美國商務部將華為列入禁止出口名單後，有3位消息人士透露，Google高層有意申請豁免出口禁令，主因是不允許Google更新華為智能手機上的Android系統，反而可能讓華為創造出自己的「混合版」系統，恐較Google版本更容易出錯，讓華為手機更容易遭受駭客、尤其是中國的攻擊。



Google說：「我們的重點是保護Google用戶在美國和全球數百萬現有華為手機的安全。」

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