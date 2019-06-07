人口危機惡化！日本嬰兒連續3年未達100萬　經濟難好

日本人口危機繼續惡化！外國傳媒報道，該國政府周五(6月7日)正式發表2018年人口統計數據，出生人口連續3年未達100萬人，並再創歷史新低。由於未來年輕人口愈來愈少，經濟活力必然大減。



日本厚生勞動省數據顯示，日本去年出生人口僅91.8397萬人，較2017年減少2.7668萬人，為連續第3年未達100萬人。若與1949年二次大戰後嬰兒潮高峰的269萬人相比，日本每年出生人口現在只剩下1/3。



隨着嬰兒數目下降，該國去年生育率僅1.42，即每名女性平均僅產下1.42個嬰兒，較2017年下滑0.01個百分點，亦為連續第3年下滑。日本的生育率在2005年曾創下1.26的歷史新低，近幾年則多數維持在1.4左右。



數據亦顯示日本人愈來愈遲婚，女性產下第一胎年齡平均為30.7歲，連續4年創歷史新高，也是出生人口持續下滑的主因。在初婚年齡方面，日本男性約31.1歲，日本女性約29.4歲，遲婚亦令夫婦誕下第2、第3胎的情況相對減少。



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事實上，日本政府早於5月4日公布，全國兒童人口連續38年下跌。目前15歲以下兒童只有約1,533萬，較2018年減少18萬人，即1.2%，創自1950年有紀錄以來新低。



據當地統計局截至今年4月1日數據，兒童僅佔日本總人口12.1%，為逾4,000萬人口國家中排名最低。其次為南韓的12.9%、意大利和德國約13.4%。



日本面對人口老化及少子化，預計全國人口將在2050年降至1億以下。政府正考慮進行政策改革，以鼓勵國民生育，並由今年4月起開放外勞市場，緩解勞動力不足。

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