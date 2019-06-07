未必保7？市場怎解讀是關鍵　或引發人民幣恐慌拋售

外界將人民銀行行長易綱「不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要」的言論，解讀為人民幣兌每美元或不會保住7算關口。



艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁認為，市場應小心理解，因為一旦錯誤理解為「人行也同意或希望破7」，相信人民幣相關產品下周一(6月10日)將立即大跌，甚至引發恐慌性拋售。



他認為，人行未至於要為應對貿易戰而用匯價對沖影響，因會「未見其利，先見其害」。他相信，人行並非刻意營造出「不保7」的態度，更大機會是想安撫市場，為市場先打底、做好心理準備。他同時相信，人行不會輕易放任見「7算」。

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