【地產專題】贏在起跑線！必睇4大小學名校網租樓攻略

今年度小一入學統一派位結果已塵埃落定，為人父母眼見子女獲派心儀名校，自然歡喜雀躍。想住近名校區，其實「四大名校網」內不乏平價租盤，入場月租1.5萬港元有找，毋須做上等人，一樣可為子女展開學習新一頁前做好準備。



【41校網！九龍城單幢樓1.6萬起】

小學41校網範圍包括九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東等，而網內19間官津學校之中，大部分神級名校如喇沙小學、拔萃小學及瑪利諾修院學校(小學部)等皆坐落九龍塘豪宅區。



●10分鐘車程到學校

家長們若嫌該區樓盤貴租，不妨諗諗附近的九龍城，10餘分鐘車程即達各名牌小學，加上租金較親民，而且周邊生活及交通配套齊全，是住近名校區的平民化選擇。



美聯洪龍菲指出，區內入門兩房租盤為同屬41校網內的單幢樓城南道10號，落成16年，鄰近太子道東，現時最平放租盤實用面積330方呎，內籠企理，且設有露台，現叫租1.67萬元。另一選擇為坐落嘉林邊道的嘉福閣，雖然樓齡達38年，但附近綠化地帶多，環境幽靜。



而屋苑鄰近嘉諾撒聖家學校、九龍塘天主教華德學校、耀山學校等學府，小朋友返學行兩步即達校門。中原何維進指，現時三房最平租盤為實用面積455方呎的單位，一家三口連工人都足夠居住，每月叫租2.1萬元。他續說，九龍塘的入門租盤可揀廣播道一帶的老牌屋苑百美花園，目前入場租盤是實用面積445方呎的單位，叫租1.95萬元。



【34校網！啟德入伙盤選擇多元化】

要數九龍區的小學名校網，不得不提34校網。最具名氣的女校首選中學部已轉直資的協恩中學附屬小學，而旁邊的農圃道官立小學、何文田常盛街的陳瑞祺(喇沙)小學及福祥街的馬頭涌官立小學，均深受家長歡迎。該校網涵蓋地區廣闊，除了傳統地區何文田及土瓜灣一帶外，啟德發展區亦納入其中，區內眾多新入伙屋苑為家長客提供多元化的租樓選擇。



●龍譽528呎叫租萬八

雖然啟德發展區的生活配套仍未成熟，但勝在離何文田及土瓜灣的名校不遠，加上該類屋苑設會所，為小朋友提供優良居住環境。中原陳智欣稱，區內大部分租盤屬全新樓盤，廚房及浴室設備齊全。最平兩房盤為新近入伙的天寰，入門單位實用面積432方呎，叫租1.65萬元。



他續說，想住得寬敞可揀近月才收樓的龍譽，入場盤為實用面積528方呎，叫租1.8萬元，實用呎租逾34元，比九龍塘及何文田平一大截。



另外，土瓜灣大型屋苑亦不乏較平價租盤，美聯蔡冰河表示，兩大屋苑之中以翔龍灣入場價較低，最平叫租1.58萬元。至於兩房間隔較大的傲雲峰，叫租1.8萬元，實用呎價約38元。



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【11校網！西半山怡富閣呎租49元】

位處港島中西區的11校網，範圍包括中上環、西營盤、石塘咀、堅尼地城及山頂等。網內有許多優秀的小學，尤其是位於中西半山的學府粒粒皆星，包括堅道的嘉諾撒聖心學校、柏道的聖士提反女子中學附屬小學及般咸道官立小學，備受家長推崇。



至於兩間上環的英皇書院同學會小學、西營盤高街的李陞小學及石塘咀山道的聖公會聖彼得小學，均是該網熱門名校。



要在港島名校區租平樓，難免要向單幢舊樓入手。中原鄭煜指，堅道一帶可考慮卑利街的怡富閣，最平兩房戶實用面積343方呎，叫租1.7萬元，呎租逾49元。附近的衛城閣兩房租盤，實用面積335方呎，最平月租1.8萬元。高街亦不乏平租盤，其中高雅閣月租1.6萬元，即可入住實用面積311方呎的兩房單位。



●預算有限吼上環祺安

若預算有限，不妨向上環及西營盤入手，利嘉閣張嘉榮指，最平租盤為荷李活道的祺安大廈，實用面積273方呎兩房單位，月租1.48萬元。鄰近港鐵西營盤的第二街單幢樓宜順大廈，實用面積257方呎的細戶，叫租1.5萬元。



【12校網！灣仔富苑月租萬五有找】

港島區12校網的範圍分布灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑及東半山一帶，熱門名校包括兩間軒尼詩道官立小學、聖若瑟小學、聖公會聖雅各小學及寶血小學等。而大坑道的瑪利曼小學及灣仔的嘉諾撒聖方濟各學校皆歷史悠久，一向受家長歡迎。



該校網的平價租盤主要分布灣仔及銅鑼灣一帶。美聯張煒磯稱，預算有限又想生活便利，可放眼謝斐道的美漢大廈，鄰近港鐵銅鑼灣站及人氣最旺的購物區，目前最平兩房盤是實用面積351方呎單位，叫租1.6萬元。



周圍環境較寧靜的可揀灣仔北灣景中心大廈，入門兩房盤叫租1.8萬元。區內另一平價租盤不妨諗諗灣仔道的富苑，中原翁梓軒表示，兩房租盤最平1.45萬元有交易，但實用面積只有246方呎，居住環境較狹窄。



●天后縉景臺自設會所

此外，亦可考慮天后一帶物業。世紀21日昇黃文龍說，入場租盤有水星街的海興大廈，單位實用面積348方呎，兩房間隔，月租叫價1.75萬元。他續稱，設施較佳，有木星街的縉景臺，規模細，但設有住客會所，為小朋友提供玩樂設施，惟租金較高，目前最平租盤為實用面積420方呎兩房單位，叫租兩萬元。



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●家長望子成龍千三萬購九龍塘盤

名校學位向來「爭崩頭」，家長為讓子女入讀心儀官津、直資或私立小學，可謂費盡心思，不少由索取申請表格的一刻，已準備長期大作戰。瞓街排隊不在話下，有家長更不惜豪擲1,300萬元，預先在九龍塘名區內置業，為的是利用現行就近入學的政策，希望增加子女做名校生的機會。



事實上，曾有調查指在香港要養大一個孩子要花400萬元，但不少廿四孝父母花在兒女身上的金錢又豈止400萬元。特別是樓價愈來愈貴，為免子女日後難以上車置業，近年掀「父母幹」(父母出錢助子女買樓)入市熱潮，有家長更帶同讀小學的兒子一起睇新盤，計劃買入單位先作收租，留待日後囝囝長大後能夠有瓦遮頭，可謂費盡心思。

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