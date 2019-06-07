貿戰升級：外媒警告特朗普有意發動「貨幣戰」

美國著名財經媒體彭博報道，每日成交金額高達5.1萬億美元的全球外匯市場，將成為美國總統特朗普發動貿易戰的最新戰場！據悉，美國商務部已提出計劃，打算對貶值貨幣的貿易夥伴開徵反補貼稅，市場隨即解讀為針對中國。



不過，報道指出，美國商務部的計劃遭美國財政部官員反對，擔心會干擾全球貿易和資本流動，引發貨幣戰爭，傷害國際貨幣和金融體系，甚至會惹來貿易夥伴報復。



就此，美國商務部表示，計劃是為了讓遭到不公平補貼進口產品傷害的美國工人、農民，以及企業能「喘氣」，不認為徵收反補貼稅會阻礙與任何國家的貿易。計劃會允許美國企業要求政府啟動調查，並對被認為從事貨幣競爭貶值國家的進口產品開徵反補貼稅。



康乃爾大學經濟學教授Eswar Prasad認為，特朗普政府已清楚暗示，匯率衝突將是貿易戰的下一個戰場，而且將用來對付那些對美國有巨額貿易順差的國家。



美國商務部表示，將在公眾諮詢後決定，諮詢期的截止日期為6月27日。



事實上，特朗普在周一(6月3日)於其社交媒體帳戶Twitter留言，提到「中國補貼」。他說：「中國正在補貼其產品，以便繼續在美國銷售。許多公司正在離開中國，前往包括美國在內的其他國家，以避免支付關稅。 (實施關稅後)成本或通脹沒有明顯增加，但美國正收取數以十億計美元！」

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