貿戰升級：失業潮將至？內地「搵工」搜尋量4月創新高

美國著名財經媒體彭博報道，貿易戰似乎已對中國就業市場造成衝擊！有內地主要搜尋引擎數據顯示，以「找工作」作為關鍵字的搜尋量，在4月飆至史上最高。



作為經濟前瞻指標之一的中國5月官方製造業採購經理指數(PMI)跌至49.4，不僅低於盛衰分界線50，較4月更減少0.7。由此可見，就業市場確實有壓力。



事實上，網上求職網站Zhaopin.com早於今年4月發布數據顯示，今年首3個月中國職位空缺與求職者的比例跌至1.68，大幅低於去年第4季的2.38及去年首季的1.91，為2015年初有紀錄以來最低。與去年第4季相比，職位空缺大跌7.6%，而求職人數則大升31%。



更甚的是，目前若想在中國大城市工作，職位已「爭崩頭」，大約每兩名工人爭奪一個職位，即每份工作與每名工人的比例約0.51，較去年首季的0.71大幅下跌。Zhaopin當時更預期，最差的情況仍未出現，今年次季求職市場恐更趨緊張。

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