貿戰升級：世事都被你看透了...特朗普正為股市癲升鋪路？

外國傳媒報道，一向是美股大淡友、曾在2018年3月列出美股10大見頂原因、並於2018年7月警告，非常肯定「牛市」6個月內玩完、今年1月及5月相繼警告經濟衰退年內殺到的Gluskin Sheff首席經濟師David Rosenberg表示，美國總統特朗普或許是個天才！



他指出，特朗普大打關稅戰，將迫使聯儲局減息，可能是為連任鋪路的手段。



目前特朗普已擴大貿易戰戰線，繼今年5月，宣布對2,000億美元中國輸美貨品關稅上調至25%後，現時仍揚言在6月10日起，會對所有墨西哥輸美貨品加徵5%關稅，並會逐月加5%，直至10月25%為此，除非墨西哥在難民問題上達到美國要求；他又終止約2,000項印度輸美貨品零關稅優惠。



對此，聯儲局主席鮑威爾周二(6月4日)指出，會密切關注貿易戰及通脹下跌壓力，在必要時將採取適當措施，以維持經濟擴張及通脹接近2%目標。市場解讀為有機會減息。



Rosenberg指出，特朗普或是個天才。假若他真的能迫使聯儲局減息，將滿足他先前的多次要求，再結束貿易戰，讓關稅減至零，屆時股市將飆升新高，這切正好在2020年總統大選前上演！



事實上，特朗普周四(6月6日)再次批評聯儲局加息，說：「如果不加息，股市(意指道指)會高10,000點，但現在我們採取非常保守的態度。」

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