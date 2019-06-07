貿戰升級：索羅斯前「軍師」憂信心受挫拖垮市場

外國傳媒報道，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)在接受最新訪問時表示，美國總統特朗普發動的關稅戰，恐已影響到「動物本能」，令股市受挫。



所謂「動物本能」，是經濟學大師凱恩斯(1883年6月5日至1946年4月21日)的理論，就是令人民對創造財富有憧憬，然後就肯消費，繼而再擴大投資風險資產。簡單說，政府的行為刺激到民眾的消費信心。根據凱恩斯理論，推動人類作出經濟決策的，不是理性及知識，而是由動物本能驅使、不由自主的行為衝動。



他說：「動物本能是一些你不能衡量的事，它是基於信心。目前你會懷疑是否已足夠抹殺這本能。如果你有企業，並正想建廠或做一些資本開支的行為，是否會停下來靜觀其變？」



德魯肯米勒坦言，不確定市場會向哪個方向走，對股市「不太牛」也「不太熊」。他說：「在數學上，關稅不是甚麼具破壞力的事，但從信心角度，確實會有破壞。華為及5G是影響着全球經濟增長，目前受到挑戰，全球供應鏈亦受到破壞。」



他較早前表示，已沽清股票，並買入大量美債，目的不是為賺錢，而是不想在這種充滿不確定的環境中投資。

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