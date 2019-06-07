美就業數據奇差　投資名宿估7月勢減息

美國最新公布的非農就業數字遠遜預期，市場對聯儲局減息預期升溫！聯邦基金利率期貨顯示，7月減息機會由數據未公布前的65.4%，升至74.6%；若7月不行動，9月減息機會由數據未公布前的93.5%，升至95.8%。



1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)在接受外媒最新訪問時表示，如果非農就業數據疲弱，就更能清楚地預示7月會減息。

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