瘋狂掟貨！投資客1180萬賣半島豪庭　兩個月內第4次沽

重磅投資客減持住宅物業，市場消息指出，紅磡半島豪庭1座低層F室，實用面積649方呎，新近以1,180萬港元成交，呎價18,182元。



單位2016年2月買入價約805萬元，現屆滿3年「鬆綁」轉售，升值約46.6%。



據了解，上址原業主為地產界人士，過去兩個月已沽出區內4個單位，其餘包括兩伙海濱南岸、及1個黃埔花園單位，涉及總售價接近4,400萬元。



該名業主目前仍持有約8至10個同區單位，以海濱南岸三房戶為主，大部分單位現正在市場放售。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

