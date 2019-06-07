危機升級：歐盟難全面封殺華為　因為...

美國著名財經媒體彭博報道，無線通訊行業的主要遊說團體稱，如果將華為和中興通訊排除在5G移動網絡外，歐洲電訊公司將需要付出550億歐元(約4,836億港元)的額外成本。



除了上述損失，報道指出，全球移動通訊協會(GSMA)在4月起草的一份初步報告顯示，美國總統特朗普倡議全球禁令，將導致高速5G網絡的部署推遲至少18個月，導致歐盟損失約450億歐元的生產力增長。



報告又稱，替換網絡設備的需求和其他移動設備供應商的產能限制，將破壞當前的部署計劃，到2025年，這種延遲將使歐盟與美國的5G普及率差距，擴大超過15個百分點。



在歐洲直接封殺華為似乎不太可能，德國、法國和英國都已表示，會進行更為有限的限制，並對其網絡進行更嚴格的監管。

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