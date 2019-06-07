樓價UPDATES︰旺季將至　租務成交湧現

租務旺季將至，部分租客為了避開高峰期，趁早物色租盤。其中紅磡都會軒，以及大角咀利奧坊‧曉岸單位，近日分別獲內地學生及外籍銀行家承租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角曉峯低層C室，實用面積689方呎，三房連套房間隔，以1,320萬元獲承接，呎價19,158元。



●北角健威花園B座高層2室，實用面積456方呎，兩房間隔，獲區外上車客以約755萬元承接，實用呎價16,557元。



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九龍區



●奧運站浪澄灣6座低層F室，實用面積550方呎，兩房間隔，成交價約1,068萬元，呎價約19,418元。



●紅磡都會軒1座中層8室，兩房間隔，實用面積478方呎，放租僅兩星期，即獲內地學生以月租2.1萬元承租，呎租43.9元。



●大角咀利奧坊•曉岸2座低層K室，開放式間隔，實用面積265方呎，成交月租1.55萬元，實用呎租58.5元，新租客為外籍銀行家。



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新界區



●馬鞍山曉峯灣畔1座中層E室，實用面積501方呎，兩房間隔，減價45萬，以685萬元沽出，呎價13,673元。



●沙田碧濤花園雅碧閣低層D室，實用面積849方呎，三房間隔，外望馬場及河景，原開價1,150萬元，減至1,015萬元連車位成交，呎價11,955元。



●西貢溱喬雙號屋，實用面積1,232方呎，減價近15%，以2,138萬元沽出，呎價17,354元。



●馬鞍山星漣海3B座中層H室，實用面積1,222方呎，四房連套房間隔，成交月租3.7萬元，呎租約30.3元。



●屯門華都花園1座中層A室，實用面積414方呎，兩房間隔，減價10萬元，以488萬元售出，實用呎價11,787元。

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