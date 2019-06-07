夜市UPDATES︰道指升逾三百點　重上二萬六關

憧憬美聯儲局下月減息機會增加，美股升幅擴大，道指升315點，高見26,036點；標指升1.26%，報2,879點；納指升1.7%，報7,744點。



【22:03】美國最新公布的5月就業數據遠遜預期，令市場更憧憬減息，美股三大指數早段向好！道指升216點，高見25,937點；標指現升0.73%，報2,864點；納指現升0.94%，報7,687點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指最高見27,236點，現報27,161點，較周四(6日)恒指現貨收市26,965點，高水196點。



美國5月非農業職位增長僅7.5萬個，遠少過市場預期的17.5萬個，以及4月經修訂後的22.4萬個，反映就業市場轉弱，勢強化聯儲局減息預期。期內，失業率維持3.6%的49年低位，平均時薪則按年升3.1%，升幅略低於市場預期的3.2%。



聯邦基金利率期貨顯示，7月減息機會由數據未公布前的65.4%，升至76.8%；若7月不行動，9月減息機會由數據未公布前的93.5%，升至96.6%。知名對沖基金經紀德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)此前亦表示，如果非農就業數據疲弱，就更能清楚地預示7月會減息。



個股方面，人造肉製造商Beyond Meat公布了上市後首份財務季報，期內淨收入增長逾兩倍，至4,020萬美元，並上調全年度收入預測，刺激股價早段急漲逾26%。



匯市方面，離岸人民幣(CNH)跌幅收窄，人民幣兌每美元重返6.94水平，最新報6.9428，遠高於早前的6.9625；每百港元兌人民幣現報88.51，早前曾見88.79。此前，人民銀行行長易綱談及人民幣匯價時表示，「不認為某個具體數字更重要」。外界多數將其解讀為人行或會允許人民幣「穿七」。



歐股三大指數亦全線揚升，英國富時100指數升1%；德國DAX指數亦升逾1%；法國CAC指數升1.7%。



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【21:37】美國最新就業數據差強人意，強化聯儲局減息預期，美股開市早段做好，道指升131點，至25,851點；納指升44點，至7,659點；標指升12點，至2,856點。



美國人造肉初創公司Beyond Meat首季虧損擴大，但預期全年收入可望超過2.1億美元，勝市場預期，並料今年可達到收支平衡，股價早段急漲26.57%，至125.94美元，創上市後新高。



企業視頻會議軟件公司Zoom Video上季經調整後每股盈利3美仙，勝市場預期，股價早段漲18.7%，至94.28美元。



連鎖書店Barnes & Noble(B&N)同意，以若6.83億美元賣盤予對沖基金Elliott Management，股價早段升10.99%，至6.615美元。

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