否極泰來？超準「牛熊指標」快現「買入信號」
2019年06月07日 21:57
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外國傳媒報道，美銀美林預測非常準確的「牛熊指標」最近跌至2.5，進入近「極端熊市」水平。該行首席投資策略師Michael Hartnett稱，根據往績，只要「牛熊指標」跌穿2，就是股市確信「買入信號」。
這指標於2002年面世，數值由0至10，低於2是確信「買入信號」，高於8是確信「沽售信號」，一向較為準確。上次在今年1月4日發出「買入信號」，結果美股升到4月底；2018年1月30日則發出「沽售信號」，結果環球股市在當時2月就上演大冧市。
該指標推出至今，出現過12次沽售信號，其後每次市場都出現回調，在信號觸發後的3個月裏，標指平均跌幅高達12%；近年出現「買入信號」是2016年6月英國公投脫歐後及2019年1月，股市確實步入升浪。
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