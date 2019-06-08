歐股收市做好　Novozymes逆市跌逾6%

全球主要央行維持寬鬆貨幣政策立場，帶動歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報7,331點，升72點或0.99%；法國CAC指數收報5,364點，升85點或1.62%；德國DAX指數收報12,045點，升92點或0.77%。



個股方面，丹麥生物技術巨頭Novozymes下調業績展望，股價全日急跌6.68%。



荷蘭保險公司ASR Nederland股價收漲5.79%。該公司同業Vivat早前獲歐洲人壽公司Athora同意進行收購。



周四(6日)歐央行維持利率不變，惟該行行長德拉吉(Mario Draghi)在議息會議後表示，已準備好調整所有的政策工具。他的言論被外界解讀為該行或採取貨幣寬鬆措施。



另外，美國總統特朗普亦表示，聯儲局早就應該減息；如果不加息，美股道指應該比現在高一萬點。



最新數據方面，德國4月工業產出按年跌1.8%，表現差過預期；法國4月工業產出按年增加1.1%；略勝預期。



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