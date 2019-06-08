東方日報B1：人幣半年新低　市場憂棄守七算

中國人民銀行行長易綱與美國財長姆紐欽會晤前夕「出口術」，對於人民幣匯率是否存在必要死守的「紅線」，易綱揚言這個問題並不重要，又重申人民幣匯價取決於市場供求。受易綱表態影響，市場憂慮人民幣有可能「穿七」，反映國際市場的離岸人民幣（CNH）兌每美元昨日連穿三關，低見6.9625，創去年11月以來新低。



昨日為中港端午節，內地在岸人民幣市場休假，而離岸人民幣流動性較正常交易日偏低，表現亦較波動。



易綱淡化「七算」重要性言論，令離岸人民幣早段受壓，連續跌破6.94、6.95兩關，其後跌幅擴大再穿6.96關，單日跌近400個點子。每百港元則直撲89元人民幣水平。



翻查數據，離岸人民幣於2017年初曾創下每美元兌6.9895的歷史低位，與昨日盤中低位相差不足300點子。而自2008年中以來，在岸人民幣匯價便未曾「穿七」，故每美元兌7一直被視為內地貨幣穩定的重要指標。



事實上，人行前行長周小川日前稱「七算」不見得是人民幣「底線」後，市場開始聚焦人民幣兌每美元會否「破七」的問題。彭博社引述易綱進一步指，人民幣匯率在數學角度，是連續及平滑數字，不認為某一特定數字較為重要。



不過，美國商務部於5月底更建議修例，對以貨幣貶值來應對美國加徵關稅的國家進口商品開徵「反補貼稅」，令人擔心人民幣貶值會否觸發新的貿易爭拗。



易綱承認，人民幣匯率波動與貿易戰存在明顯關聯，由於近期美方施加巨大壓力，貿易戰可能對人民幣造成短暫貶值壓力，但「噪音」過後將回穩，並有信心人民幣在合理均衡水平上保持基本穩定。



西太平洋銀行亞洲宏觀策略主管張淑嫻解釋，易綱一席話主要傳達內地幣策意圖，並非在於人民幣匯價要死守一個關口，而需視乎會否引起市場恐慌。故她形容人行正在「試水溫」，若「破七」不會帶來恐慌情緒及資金大額外流，內地不會視之為死守的「紅線」，但料離岸價兌每美元最多低見6.8水平，屆時將出現強勁支持力。



分析指，內地對人民幣匯價貶值的容忍度無疑提高，但不可能放任匯價無序失守「七算」。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，即使人民幣短期有機會見一見「七算」，但不排除內地對此早有準備。未來人民幣匯率貶值與否，關鍵在於對資金外流的影響。內地監管層為守穩外匯儲備，已實施多年有效管制措施，市場不需過分憂慮貿戰升級延伸至貨幣戰。



艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁提醒，應小心理解易綱言論，若錯誤理解為「人行也同意或希望破七」，人民幣相關產品在下周初可能隨之急挫，甚至引發拋售。

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