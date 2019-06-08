美股收市：道指上漲263點　連升5日

美國最新就業數據欠佳，對投資者進一步憧憬聯儲局減息，美國股市周五全面做好。道指連升5日，收報25,983點，升263點或1.02%；標指收報2,873點，升29點或1.05%；納指收報7,742點，升126點或1.66%。



全星期計，道指、標指、納指分別累升4.71%、4.41%和3.88%。道指創自去年11月以來最好的全周表現。



美國5月非農業職位增長僅7.5萬個，遠少過市場預期的17.5萬個，以及4月經修訂後的22.4萬個，反映就業市場轉弱，勢強化聯儲局減息預期。期內，失業率維持3.6%的49年低位，平均時薪則按年升3.1%，升幅略低於市場預期的3.2%。



聯邦基金利率期貨顯示，7月減息機會由數據未公布前的65.4%，升至76.8%；若7月不行動，9月減息機會由數據未公布前的93.5%，升至96.6%。



知名對沖基金經紀德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)此前亦表示，如果非農就業數據疲弱，就更能清楚地預示7月會減息。



TD Ameritrade首席市場分析師JJ Kinahan直言，最新就業數據很差，股市原本是受壓的，但由於投資者進一步憧憬美國減息，刺激股市上漲。



個股方面，美國知名網紅電商平台Revolve周五首日掛牌，股價收報34美元，較招股價18美元急漲88.89%。



美國人造肉初創公司Beyond Meat首季虧損擴大，但預期全年收入可望超過2.1億美元，勝市場預期，並料今年可達到收支平衡，股價全日上漲39.35%，收報138.65美元，創收市新高。



企業視頻會議軟件公司Zoom Video上季經調整後每股盈利3美仙，勝市場預期，股價收報94.05美元，升18.41%。



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