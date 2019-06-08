美國制裁伊朗最大石油企業

美國財政部周五(7日)公布，向伊朗最大的石油化工企業PGPIC實施經濟制裁，因該企業與早前被列作外國恐怖組織的伊朗革命衞隊有關聯。



美國財政部長姆紐欽在聲明中表示，制裁是扼殺伊朗最大的石油化工集團，並將制裁延伸至旗下39間子公司及設於外國的銷售代理人。他又指：「制裁是警告，我們會繼續針對為伊朗革衞隊提供經濟命脈的石油化工行業的控股集團及企業。」同時警告外國企業若與PGPIC交易，將受到美國制裁。



另外，伊朗周五拒絕法國總統馬克龍重啟核談判的建議，警告若尋求擴闊現時的核協議，將會導致其崩潰。



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