智利央行意外減息至2.5厘　為十年來最大降幅

智利央行公布，由於經濟增長及通脹仍然疲弱，將基準利率下調50點子，由3厘削至2.5厘，為10年來最大的一次降息；市場原先預期央行保持利率不變。



同時，受全球貿易緊張局勢影響，央行亦下調2019年經濟增長預測，由此前的3至4%，降至2.75至3.5%。另認為，智利經濟尚未復甦到足以縮小產出缺口並提振通脹，因此預期有必要重新調整貨幣刺激措施。



分析認為，雖然來自委內瑞拉的大量移民提高智利的潛在增長預期，但首4個月的經濟增長弱勢持續。而智利是世界上最大的銅生產國，基於中美貿易衝突已破壞全球經濟增長，削弱了智利銅出口價格。



智利央行最近一次對利率作出調整為2019年1月30日，當時將利率由2.75厘上調25點子，至3厘。



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