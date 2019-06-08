美國無限期暫緩對墨西哥關稅措施

美國總統特朗普於社交網站發文宣布，與墨西哥達成書面協議，原定加徵的關稅將無限期暫緩。



他指出，墨西哥承諾採取強效措施阻止非法移民經該國湧向美國南部邊境，國務院稍後會交代協議詳情。



不過，顧問公司Eurasia發表報告指出，在2020年美國總統選舉之前，特朗普對南部邊境的關注不可能減少，另由於執行協議面臨的挑戰和經濟影響，任何強制措施都可能只屬短暫，假設臨時協議未能完全解決與墨西哥有關的非法移民問題，相信關稅威脅重返的可能性很大。



去年，墨西哥向美國出口3,780億美元(約3萬億港元)的貨品，主要是汽車及汽車零件，特朗普的共和黨黨友以至不少商界人士都希望特朗普三思，以免加徵關稅對兩國經濟造成巨大負面影響。



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