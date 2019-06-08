貿戰升級：避險需求激增　對沖基金黃金好倉升幅創07年來最強！

根據美國商品期貨交易委員會周五(7日)數據顯示，對沖基金持有的美國黃金期貨和期權好倉在6月4日止當周增加38%，至174,233份合約，創2007年以來最大漲幅。至於淨好倉增長逾兩倍，淨淡倉下降。



外電報道，中美貿易戰升溫、地緣政治局勢緊張和全球製造業陷入低迷的迹象，市場對黃金的避險需求回升，刺激黃金期貨價格周五飆升至13個月高位。國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行早前亦紛紛調低全球經濟增長預測，彰顯對全球經濟的憂慮情緒加劇。



法國外貿銀行貴金屬分析師Bernard Dahdah預期，美國聯儲局將於今年12月減息，將為美元帶來進一步壓力，另由於預算赤字擴大以及經濟增長放緩，料亦會令美元受壓，使黃金更具吸引力。



此前，瑞銀亦看好黃金未來走勢，認為在美國下一次總統大選到來前的12個月內，金價將持續強勢，未來3至6個月內有機會升至每安士1,350美元，估計明年可企1,400美元關。



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